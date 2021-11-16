Nữ diễn viên đài truyền hình Việt Nam ‘gây sốt’ cộng đồng mạng vì sở hữu làn da trắng dáng chuẩn như Hoa hậu cùng nụ cười ‘gây thương nhớ’

Nữ diễn viên Kiều My sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc khi xuất hiện trong một vài bộ phim của đài truyền hình Việt Nam. Cô nàng sở hữu gương mặt tròn trịa, nét đẹp phúc hậu và vui tươi đã tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả truyền hình.
Đời Sống 07:09 16/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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