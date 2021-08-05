Nữ công nhân vệ sinh kể lại tình cảnh khi bị cướp: 'Lúc đó tôi chỉ biết van xin vì tài sản còn mỗi cái xe đấy để kiếm cơm'

Liên quan đến vụ nữ công nhân vệ sinh bị cướp xe máy trong đêm, dù hiện tại, nạn nhân đã được trao tặng xe máy mới và 2 trong số các nghi phạm đã bị bắt nhưng những tiết lộ của người trong cuộc vẫn khiến nhiều người bàng hoàng.

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