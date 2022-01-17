Nơi lạnh giá nhất lại bất ngờ là nơi 'ấm thân' khi nhóm người quyết định thả câu dưới hồ băng, ngạc nhiên khi thu hoạch được thành phẩm khủng này!

Hai người đàn ông đã làm một hố nhỏ đục qua lớp băng để câu cá, ngờ đâu không chỉ câu được cá mà còn toàn những con to, béo. Buổi đi câu này có lẽ đã mang về cho họ một bữa thu hoạch 'kết xù' những con cá có giá trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-lanh-gia-nhat-lai-bat-ngo-la-noi-am-than-khi-nhom-nguoi-quyet-dinh-tha-cau-duoi-ho-bang-ngac-nhien-khi-thu-hoach-duoc-thanh-pham-khung-nay-446413.html