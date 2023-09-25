Nổi da gà cảnh trăn khổng lồ lơ lửng trên đầu, nhưng người đi bộ hoàn toàn không hề biết, khi xem lại camera thì rùng mình

Đoạn phim CCTV được ghi lại ở quận Bang Phlat, Bangkok, Thái Lan, vào ngày 9/8. Qua đoạn video ngắn cho thấy con trăn khổng lồ trườn từ mái nhà sang bức tường bê tông và quay lại, nhưng người đàn ông đi bộ bên dưới hoàn toàn không hề hay biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-da-ga-canh-tran-khong-lo-lo-lung-tren-au-nhung-nguoi-i-bo-hoan-toan-khong-he-biet-khi-xem-lai-camera-thi-rung-minh-619006.html