Nhóm người đàn ông phát hiện ổ trứng to như trứng đà điều dưới gốc cây, bàng hoàng khi biết sự thật về loài trứng này

Một nhóm người đã phát hiện ra một cái hang nhỏ bên dưới một gốc cây mục, khi rọi đèn vào thì họ đã phát hiện ra rất nhiều quả trứng có kích thước lớn gần bằng trứng ngỗng. Đây là những quả trứng của sinh vật gì?

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