Nhầm chân ga, tài xế lao thẳng xe vào cửa hàng phụ kiện ô tô khiến chủ cửa hàng giật mình chạy ngay ra

Video được ghi lại từ camera an ninh của cửa hàng cho thấy một chiếc xe minibus mất kiểm soát đâm vào cửa cuốn, lao vào một cửa hàng và va chạm với một chiếc ô tô. Sự việc xảy ra vào ngày 20/10, tại Thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

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