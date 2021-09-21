Người mẹ hoảng sợ kéo cậu bé đang nhìn chằm chằm ngọn lửa đang bốc cháy bên trong máy giặt

Tại Thái Lan, một đoạn phim đã ghi lại hình ảnh một chiếc máy giặt đang hoạt động bỗng nhiên bốc cháy. Gần đó, một cậu bé ngây thơ đứng gần và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước khi người lớn phát hiện. May mắn thay, tai nạn bất ngờ đã không gây ra bất cứ thiệt hại nào về người.
Đời Sống 15:33 21/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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