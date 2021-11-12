Người đẹp áo tắm khiến bao người say đắm, hút nghìn fan với gương mặt xinh như ‘nữ thần khoe dáng ‘bỏng mắt’ với body đồng hồ cát

Hot girl xứ Đài Trương Hương Hương thu hút đông đảo fan hâm mộ với hơn 650 nghìn người theo dõi. Nàng hot girl xứ Đài gây ấn tượng với khuôn mặt thiên thần, dáng hình yêu nữ, có thể “gây mê” người nhìn.

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