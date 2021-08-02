Người đàn ông thoát thân 'như điện' khi ô tô điên cố tình đâm 3 lần, 'nữ sát thủ' bước xuống khiến ai nấy đều 'đứng hình'

Một người đàn ông bị chiếc ô tô điên lao tới đâm 3 lần liên tiếp. Sự việc được cho là do một cặp đôi cãi vã khiến người phụ nữ có hành động điên cuồng đâm xe vào bạn trai như vậy. Được hay, sự việc xảy ra ngay giữa con phố đông dân cư ở Baltimore, Maryland, Mỹ vào chiều thứ Năm (29/7) vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-thoat-than-nhu-dien-khi-o-to-dien-co-tinh-dam-3-lan-nu-sat-thu-buoc-xuong-khien-ai-nay-deu-dung-hinh-415405.html