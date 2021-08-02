Người đàn ông thoát thân 'như điện' khi ô tô điên cố tình đâm 3 lần, 'nữ sát thủ' bước xuống khiến ai nấy đều 'đứng hình'

Một người đàn ông bị chiếc ô tô điên lao tới đâm 3 lần liên tiếp. Sự việc được cho là do một cặp đôi cãi vã khiến người phụ nữ có hành động điên cuồng đâm xe vào bạn trai như vậy. Được hay, sự việc xảy ra ngay giữa con phố đông dân cư ở Baltimore, Maryland, Mỹ vào chiều thứ Năm (29/7) vừa qua.
Đời Sống 07:31 02/08/2021

Văn Quân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu