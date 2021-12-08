Người đàn ông thả sợi dây vào khe hang, chỉ một lát sau đã kéo lên một 'sinh vật lạ' khiến ai nấy đều 'há mồm' ngạc nhiên

Một nhóm người đã đi dọc một con mương, sau đó thả một sợi dây có một đầu buộc một con dế vào các hang nhỏ. Sau đó người thả dây cố gắng giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào cái hố này cho đến khi sợi dây bị rung mạnh.
Đời Sống 20:00 08/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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