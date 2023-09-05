Người đàn ông TÁ HỎA khi phát hiện sinh vật lạ NẰM CO GIẬT trong bát súp đang ăn, danh tính của con vật khiến ai nghe qua cũng muốn nôn ngay lập tức

Video được người đàn ông tên Sam Hayward, 39 tuổi đến từ thị trấn Strood ở Kent. Khi đang ăn được ¾ chén súp, người này tá hỏa phát hiện thấy một con chuột đang co giật trong bát súp.
Đời Sống 04:02 05/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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