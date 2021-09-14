Người đàn ông Nga ngâm mình trong hồ nước đóng băng 'vừa ngâm vừa ăn đá' khiến người xem sởn da gà

Sergey Trifonov (người Nga) nổi tiếng với việc đẩy sức chịu đựng lên tới cực hạn khi tập luyện thể lực dưới nền nhiệt âm độ. Các video anh đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem. Người đàn ông này đã 41 tuổi nhưng có vẻ như sức khỏe của ông vẫn tốt có thể duy trì trong nên nhiệt lạnh như vậy.

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