Người đàn ông ném con cá kiếm nặng hơn 32,5kg xuống dưới biển, kết quả thu về được '1 vốn 4 lời' trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Hai người đàn ông đã vác một con cá kiếm nặng tới 32,5 kg ra một bờ biển rồi ném nó xuống một hố nước sâu thông với đại dương. Sau một thời gian chờ đợi thủy triều rút thì những người này dùng bơm để hút cạn nước còn đọng lại.
Đời Sống 19:00 08/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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