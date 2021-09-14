Người đàn ông mang kính đen như 'ông trùm', đổ vạ cho tổ công tác, nằng nặc đòi thông chốt cổng chợ, chỉ để mua miếng thịt

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của một người đàn ông tại chốt kiểm dịch dốc Tam Đa - Thuỵ Khuê (Hà Nội). Theo đó, người đàn ông này đòi qua chốt để vào chợ. Mặc dù có mang khẩu trang và để trong túi nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết không đeo.

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