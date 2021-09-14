Người đàn ông mang kính đen như 'ông trùm', đổ vạ cho tổ công tác, nằng nặc đòi thông chốt cổng chợ, chỉ để mua miếng thịt

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của một người đàn ông tại chốt kiểm dịch dốc Tam Đa - Thuỵ Khuê (Hà Nội). Theo đó, người đàn ông này đòi qua chốt để vào chợ. Mặc dù có mang khẩu trang và để trong túi nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết không đeo.
Đời Sống 09:05 14/09/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu