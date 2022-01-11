Người đàn ông hì hục dùng tay lật đám muống nước lên, không ngờ phát hiện đàn cá khủng, ‘bắt trọn ổ’ đầy ắp thau to

Người đàn ông ra đồng và dùng dao rạch một đường trên đám ruộng muống nước và dùng ta kéo những cây muống này lên. Thật bất ngờ, bên dưới đám muống nước là rất nhiều con cá đang ẩn náu, đó loài cá trê đồng thơm ngon to béo.
Đời Sống 11:49 11/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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