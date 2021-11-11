Người đàn ông dùng MÃNG XÀ TINH làm mồi nhử và cái kết đầy bất ngờ khi thu về một bầy chuột 'tươi sống'

Người đàn ông liền ghé tai để nghe ngóng tình hình bên trong rồi lấy ra một dụng cụ như một chiếc lồng với một đầu có gắn vải lưới và dùng nó bịt lấy cửa hang. Chỉ một lát sau đó thì những con chuột bên trong đã lần lượt kéo ra và sa vào lưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-dung-mang-xa-tinh-lam-moi-nhu-va-cai-ket-day-bat-ngo-khi-thu-ve-mot-bay-chuot-tuoi-song-435794.html