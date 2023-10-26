Người đàn ông đi biển bắt được sinh vật lạ có hình dáng như một rễ cây nhưng biết ‘nhảy múa’ khiến người xem nổi da gà

Trong video người đàn ông chia sẻ cho thấy sinh vật lạ có hình dáng như một rễ cây đang chuyển động. Sau ít phút cử động quằn quại trên bờ, nó đã được thả về biển. Nhưng qua tìm hiểu thì đó là sao rổ, một động vật biển thuộc phân ngành da gai và có mối liên hệ với một số sinh vật biển như sao biển, đồng xu cát, nhím biển và hải sâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-di-bien-bat-duoc-sinh-vat-la-co-hinh-dang-nhu-mot-re-cay-nhung-biet-nhay-mua-khien-nguoi-xem-noi-da-ga-626254.html