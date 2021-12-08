Người đàn ông cố bám víu vào ban công khi toàn nhà đang bốc cháy, nhưng vì quá kiệt sức đã buông tay rơi thẳng từ tầng 19 xuống đất tử vong

Đoạn video do người qua đường quay lại cho thấy người đàn ông treo mình vắt vẻo bên ban công toà nhà. Thế nhưng, trước khi được giải cứu, anh đã kiệt sức và buông tay, rơi thẳng từ tầng 19 xuống đất tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-co-bam-viu-vao-ban-cong-khi-toan-nha-dang-boc-chay-nhung-vi-qua-kiet-suc-da-buong-tay-roi-thang-tu-tang-19-xuong-dat-tu-vong-440449.html