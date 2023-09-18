Người chủ sửng sốt khi phát hiện thứ đang ngọ nguậy trong miệng con bò nhà mình là con rắn còn sống, nhìn thôi đã thấy kinh dị

Đoạn clip ghi lại cảnh chú bò sữa đang nhai một con rắn nhỏ tại một trang trại ở Queensland, Australia. Chứng kiến cảnh con bò đang ăn một con rắn ở trong trang trại, người chủ vô cùng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-chu-sung-sot-khi-phat-hien-thu-dang-ngo-nguay-trong-mieng-con-bo-nha-minh-la-con-ran-con-song-nhin-thoi-da-thay-kinh-di-617188.html