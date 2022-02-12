Ngựa vằn khốn khổ khi rơi vào tầm ngắm của bầy sư tử đang muốn giáo huấn đàn con về kỹ thuật săn mồi

"Lãnh chúa vùng đồng cỏ" ra sức thị phạm điêu luyện về kỹ năng săn mồi và khống chế dối thủ cho đàn con học hỏi. Tuy chỉ là màn hướng dẫn nhưng nỗi đau thể xác mà con mồi phải lãnh nhận lại là thật. Ngừa vằn đau đớn quằn quại khi bị hành hạ liên hồi.
Đời Sống 18:06 12/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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