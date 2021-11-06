Ngư dân kéo lưới lên thì phát hiện 'thủy quái rồng' siêu to khổng lồ: Cuộc vật lộn dữ dội dưới nước đã diễn ra

Một số ngư dân đã tiến hành kéo lưới để bắt cá trong ao, có rất nhiều loại cá khác nhau đã bị sa lưới như cá sấu hỏa tiễn, cá thác lác, cá chim, cá tai tượng ... Tuy nhiên bất ngờ lại nằm ở mẻ lưới cuối, một con cá nặng khoảng 50 - 60 kg đã khiến ngư dân phải vật lộn một lúc lâu mới kéo được nó lên bờ.

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