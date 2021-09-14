Nghe tiếng LẠCH CẠCH trong đầu xe máy, người đàn ông hãi hùng khi bị rắn hổ mang ‘KHỦNG’ lao ra tấn công KỊCH LIỆT

Khi nghe tiếng lạch cạch, cộng thêm việc xe không khởi động được chủ nhân của chiếc xe đã nhờ một người thợ bắt rắn chuyên nghiệp tới kiểm tra. Vụ việc xảy ra tại Susanta Nanda, Ấn Độ và được đăng tải lên tài khoản Twitter vào ngày 7/9.
Đời Sống 19:14 14/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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