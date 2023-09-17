Nghe tiếng động lạ sau nhà, người đàn ông ra kiểm tra thì rùng mình trước cảnh tượng rắn hổ mang chúa dài 4m đang nuốt chửng thằn lằn khủng

Đoạn video được ghi lại vào ngày 13/9, tại tỉnh Krabi, Thái Lan. Người dân kinh hãi phát hiện một con rắn hổ mang chúa khổng lồ đang nuốt chửng một con thằn lằn vô cùng đáng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-dong-la-sau-nha-nguoi-dan-ong-ra-kiem-tra-thi-rung-minh-truoc-canh-tuong-ran-ho-mang-chua-dai-4m-dang-nuot-chung-than-lan-khung-617199.html