Nghe tiếng động lạ, người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện cảnh tượng rùng mình, trăn khổng lồ treo mình trên cây nuốt chửng con mồi to

Video được một người phụ nữ ghi lại sau vườn nhà mình ở miền đông Australia. Theo đó khi đang ngồi ngoài vườn uống cà phê thì cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, người phụ nữ phát hiện một con trăn khổng lồ đang treo mình trên cây với cơ thể quấn quanh con dơi và miệng há to.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-dong-la-nguoi-phu-nu-soc-nang-khi-phat-hien-canh-tuong-rung-minh-tran-khong-lo-treo-minh-tren-cay-nuot-chung-con-moi-to-625528.html