Nghe tiếng con khóc, mẹ thấy con 7 tháng tuổi nằm gọn dưới sàn nhà, nhưng khi xem lại camera người mẹ rất bất ngờ trước hành động ‘lạ’ của con gái 4 tuổi khi em bị té

Tình huống nguy hiểm xảy ra hôm 8/11, trong một căn hộ ở thành phố Chiêu Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé gái 4 tuổi đã cứu em gái mình bị ngã từ ghế sofa bằng cách đặt một chiếc gối xuống đất chỉ vài giây trước đó.

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