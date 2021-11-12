Nghe tiếng con khóc, mẹ thấy con 7 tháng tuổi nằm gọn dưới sàn nhà, nhưng khi xem lại camera người mẹ rất bất ngờ trước hành động ‘lạ’ của con gái 4 tuổi khi em bị té

Tình huống nguy hiểm xảy ra hôm 8/11, trong một căn hộ ở thành phố Chiêu Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé gái 4 tuổi đã cứu em gái mình bị ngã từ ghế sofa bằng cách đặt một chiếc gối xuống đất chỉ vài giây trước đó.
Đời Sống 15:33 12/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu