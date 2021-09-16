Nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà, người đàn ông dùng đá đập cửa vào nhà thì phát hiện bà cụ ngã dưới đất, hành động sau đó được cư dân mạng khen ngợi

Sau khi phá cửa vào nhà, người đàn ông thấy một cụ bà tóc tóc trắng, gương mặt nhăn nhó đang cầu xin sự giúp đỡ, xung quanh là nước mưa chảy lênh láng khắp sàn.
Đời Sống 16:59 16/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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