Ngã vào gầm xe máy kéo, đôi nam nữ ‘phước lớn mạng lớn’ thoát chết khó tin trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến

Sự việc xảy ra vào ngày 14/9, tại thành phố Dohad, bang Gujarat, Ấn Độ. Người đàn ông chạy xe máy chở theo một người phụ nữ và một em bé ngồi phía sau đang đi trên đường thì bất ngờ trượt ngã vào gầm xe kéo vừa đi tới.
Đời Sống 07:45 19/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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