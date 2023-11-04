Nam tiếp viên hàng không bị bắt quả tang có hành động xấu xí với hành khách mang váy ngắn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Video ghi lại cho thấy một nam tiếp viên hàng không đã sử dụng điện thoại của mình để quay lén một cô gái trên máy bay khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra trên một chuyến bay thuộc hãng hàng không Aeromexico.
Đời Sống 10:32 04/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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