Mỹ nhân sở hữu số đo hình thể cực chuẩn, đặc biệt vòng một gần 1 mét, từng bị gạ gẫm với số tiền KHỦNG

Mai Hasake, hot girl đình đám tại Nhật Bản. Cô nàng sở hữu số đo 3 vòng cực chuẩn là 93-60-90. Do quá quyến rũ, gợi cảm mà Mai đã từng bị một vị đại gia đưa ra lời mời gạ gẫm với số tiền khoảng 10 triệu yên (khoảng 2 tỷ đồng) nhưng cô đã từ chối khéo.
Đời Sống 06:33 15/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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