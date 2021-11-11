Một người dân phát hiện cả bầy chuột dính đuôi vào nhau khiến người châu Âu lo sợ đại họa sắp ập đến

Mới đây, một video lan truyền trên mạng Internet đã khiến nhiều người dân Bắc Âu phải lo sợ về điềm báo đại họa. Cụ thể một đoạn video cảnh một người dân Estonia đã phát hiện ra hiện tượng một bầy chuột bị dính chặt đuôi vào nhau khi đi thăm chuồng gà.

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