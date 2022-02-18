Một ngày của tổng tài thực sự sẽ trải qua như thế nào?: Đời và phim quả là hai thế giới khác biệt!

Thành công không phải tự nhiên mà ta có được. Để có được sự thành công chúng ta phải trải qua nhiều lần thất bại. Biết đứng lên sau mỗi lần thất bại, không nản chí trước những khó khăn, vượt qua được những điều này bạn mới có được những thành công. Vậy mới nói cuộc sống thật sự của tổng tài cũng vô cùng mệt mỏi.
Đời Sống 13:50 18/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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