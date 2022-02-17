Một ngày của nữ sinh ở trường đại học danh tiếng Cambridge sẽ trải qua như thế nào?

Viện Đại học Cambridge, còn gọi là Đại học Cambridge, là một viện đại học nghiên cứu liên hợp danh giá tại Cambridge, Vương Quốc Anh. Đại học Cambride là ngôi trường có yêu cầu đầu vào thuộc hệ ‘khó nhằn’ nhất dành cho học sinh quốc tế với tiêu chí tuyển sinh rất cao.
Đời Sống 13:54 17/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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