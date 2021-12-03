Mê mệt trước nhan sắc gợi cảm như ‘thần vệ nữ’ ngoài đời thực của hot girl xứ Hàn, ấn tượng nhất vẫn là vòng 1 bốc lửa khiến bao người mơ ước

Hot girl Yoo Ji được biết đến là blogger chuyên về sắc đẹp kiêm người mẫu, đồng thời còn sở hữu một shop mỹ phẩm có tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao đáng mơ ước cùng vòng 1 bốc lửa nên được cộng đồng mạng gọi với cụm từ đầy mĩ miều “Thần vệ nữ phiên bản thực”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-met-truoc-nhan-sac-goi-cam-nhu-than-ve-nu-ngoai-doi-thuc-cua-hot-girl-xu-han-an-tuong-nhat-van-la-vong-1-boc-lua-khien-bao-nguoi-mo-uoc-439696.html