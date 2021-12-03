Mê mệt trước nhan sắc gợi cảm như ‘thần vệ nữ’ ngoài đời thực của hot girl xứ Hàn, ấn tượng nhất vẫn là vòng 1 bốc lửa khiến bao người mơ ước

Hot girl Yoo Ji được biết đến là blogger chuyên về sắc đẹp kiêm người mẫu, đồng thời còn sở hữu một shop mỹ phẩm có tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao đáng mơ ước cùng vòng 1 bốc lửa nên được cộng đồng mạng gọi với cụm từ đầy mĩ miều “Thần vệ nữ phiên bản thực”.
Đời Sống 11:05 03/12/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu