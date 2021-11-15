Mẹ chạy "tốc biến" cứu con thoát khỏi "tử thần" trong gang tấc khiến dân tình được phen hú hồn

Người mẹ mải mê dọn đồ đạc trong khi cháu bé đang chơi đùa giữa sân. Căn nhà tiếp giáp với đường lớn, nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Khi người mẹ không để ý, cháu bé bèn chạy về phía cổng đang mở, lao thẳng ra đường. Lúc này một chiếc xe đang lao tới, may mắn, người mẹ kịp thời cứu con trong gang tấc.

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