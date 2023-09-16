Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông lớn tuổi tẩm xăng đốt ô tô nhà hàng xóm, lúc ngọn lửa bùng lên người này nhận ngay cái kết đắng

Sự việc được ghi lại vào ngày 10/9, tại Thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Do xảy ra mâu thuẫn, một người đàn ông lớn tuổi đã tẩm xăng rồi châm lửa đốt ô tô nhà hàng xóm.

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