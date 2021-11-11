'Mắt chữ A mồm chữ O' khoảnh khắc 3 nữ sinh chạy xe máy 'ôm cua' tốc độ 'bàn thờ' lao lên vỉa hè và cái kết cực đắng

Ba nữ sinh di chuyển trên một xe máy chạy với tốc độ cao khi tới khúc cua đã không làm chủ được tốc độ dẫn đến xe lao lên vỉa hè khiến cả 3 trượt dài trên đường. Video được ghi lại và khiến người xem ai nấy cũng hoảng hồn vì quá nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-chu-a-mom-chu-o-khoanh-khac-3-nu-sinh-chay-xe-may-om-cua-toc-do-ban-tho-lao-len-via-he-va-cai-ket-cuc-dang-435772.html