Mải ‘cắm mặt’ vào điện thoại mà không chú ý đến phía trước, người đàn ông bất ngờ rơi xuống hố ga khiến người xem giật mình

Sự việc được ghi lại vào ngày 22/10, tại Thành phố Xích Phong, Nội Mông, Trung Quốc. Video từ camera an ninh ghi lại cho thấy người đàn ông vừa đi bộ trên đường vừa mải mê nhìn vào chiếc điện thoại nên bất ngờ bước chân vào miệng một hố ga không an toàn và rơi xuống.
Đời Sống 15:05 27/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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