Mắc kẹt giữa đường ray, chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị đoàn tàu chở hàng tông trúng kinh hoàng

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 4/10, tại Redding, California, Mỹ. Video ghi lại cho thấy một chiếc xe đầu kéo chở theo một chiếc máy xúc đang bị mắc kẹt trên đường ray. Thời điểm này, một đoàn tàu chở hàng chạy với tốc độ cao đi tới, đâm trúng chiếc xe đầu kéo kinh hoàng.
Đời Sống 07:16 10/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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