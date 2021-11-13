Mặc đồ ngủ ‘mỏng tang’ đi siêu thị, cô gái trẻ sốc nặng vì bị nam nhân viên đuổi về, lý do thật sự khiến ai cũng thấy ‘ngượng đỏ mặt’

Hôm thứ Ba 9/11 vừa qua, 1 nữ sinh viên 22 tuổi tên là Jaiah đã ghé qua 1 chi nhánh của hệ thống siêu thị Asda ở Isle of Dogs, phía Đông London để mua hàng. Người nhân viên đuổi khách về với lý do liên quan đến bộ trang phục của cô gái, anh ta nói 'Tôi thấy gần hết cô rồi'.

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