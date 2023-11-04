Mặc cho tài xế ô tô liên tục bấm còi, người phụ nữ vẫn ung dung tập thái cực quyền khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Đoạn clip được ghi lại tại Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 26/10. Theo đó một người tài xế đã tục bấm còi để người này nhường đường nhưng không thành. Anh không còn lựa chọn nào khác là dừng xe giữa đường và chờ người phụ nữ lớn tuổi tập xong bài thái cực quyền.

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