Lùi xe kiểu ‘chết người’ nữ tài xế tông trúng nhóm người đang ngồi ăn trên vỉa hè, cảnh tượng hỗn loạn gây ám ảnh

Sự việc xảy ra vào ngày 13/10, tại thành phố Liễu Châu, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Video ghi lại cảnh tượng một nữ tài xế lùi xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào một quán ăn bên đường, "san phẳng" bàn ăn của 6 người đang dùng bữa.
Đời Sống 08:39 21/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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