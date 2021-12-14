Lọt vào tầm ngăm của báo săn, ngừa vằn chống trả quyết liệt và phản công bất ngờ

Sự nôn nóng của những con báo săn háu đáu đã bị bại lộ trước ngựa vằn. Không hoảng hốt như dự tưởng, ngựa vằn nổi điên đáp trả kẻ săn mồi. Ngựa vằn là một con mồi không hề dễ săn bởi ngoài khả năng chạy nhanh, ngựa vằn còn sở hữu cú đá hậu cực kỳ đáng sợ mà ngay cả sư tử cũng phải ớn lạnh.
Đời Sống 20:32 14/12/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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