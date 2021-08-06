Lời cầu xin nhói lòng của bạn bè thanh niên bị sát hại ở Osaka, Nhật Bản: 'Mong người quay clip có thể ra làm chứng để vụ án kết thúc nhanh'

Liên quan đến vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản, mới đây, bạn bè của nạn nhân đã đăng tải một video kêu gọi các nhân chứng ra làm việc với cơ quan chức năng để nhanh chóng kết thúc vụ án.
Đời Sống 09:56 06/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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