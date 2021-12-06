Linh dương con bị 'vua sư tử' truy sát trên thảo nguyên, con mồi thể hiện 'skill' tốc độ nhanh như 'vũ bão' thoát khỏi kẻ đi săn

Nhờ khả năng tăng tốc đáng nể và vũ khí bí mật là đôi chân, linh dương đã phát huy lợi thế của mình trong khi sư tử không thể truy sát con mồi với tốc độ cao nhất. Với tốc độ nhanh như 'vũ bão' của con mồi, liệu kẻ đi săn có cơ hội bắt được?

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