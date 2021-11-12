Linh cẩu hắc ám giao kết với báo hung hăng giành giật bữa ăn với chó hoang, cuộc chiến giữa 3 tay săn mồi cừ khôi chốn thảo nguyên sẽ như thế nào?

Không hổ danh là 'đặc vụ săn mồi', một mình chó hoang vẫn hạ dục được linh dương. Tuy nhiên, miếng ngon chưa kịp thưởng thức, chó hoang bị những kẻ 'đểu cáng' hẫng mất tay trên trong gang tấc.

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