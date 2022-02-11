Liều mình đánh câu ở vùng nước xoáy lớn, ngư phủ thu về chiến lợi phẩm cực khủng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Không ngại nguy hiểm đánh câu ở vùng nước xoáy lớn, người đàn ông đã may mắn vớt được một con cá với kích thước khủng. Liều mình thử thách với những khu vực nguy hiểm nhưng bù lại ngư dân này đã thu được chiến lợi phẩm cực "chất".
Đời Sống 06:05 11/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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