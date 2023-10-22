Lên cơn đau tim đột ngột, nam nghệ sĩ 40 tuổi đã tử vong khi đang biểu diễn trên sân khấu khiến nhiều người xót xa

Vụ việc xảy ra vào tối 18/10 và người đàn ông được xác định là Vinod Prajapati. Video ghi lại cảnh tượng nam nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu thì ngã gục xuống rồi nằm bất động sau đó qua đời vì lên cơn đau tim.
Đời Sống 07:51 22/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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