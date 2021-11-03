Laptop nổ tung tạo nên vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi cả văn phòng

Một đoạn clip mới được chia sẻ trên mạng xã hội có thể khiến người dùng laptop giật mình. Trong đoạn clip, một chiếc laptop đang được kết nối với bộ sạc bất ngờ phát nổ. Sau vụ nổ, chiếc laptop này bắt đầu bốc cháy. Sau đó lửa lan sang các vật liệu dễ cháy khác gây ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả văn phòng.

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