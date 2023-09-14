Lạnh sống lưng trước cảnh tượng gần trăm con cá sấu ‘khủng’ sổng chuồng, bơi ‘tung tăng’ trong nhà dân như thú cưng

Video ghi lại cảnh tượng hơn 70 con cá sấu đã trốn khỏi một trang trại ở thành phố Maoming thuộc tỉnh Quảng Đông miền nam Trung Quốc. Chúng thoát ra ngoài và bơi “tung tăng” trong sân nhà của người dân như thú nuôi trong nhà, cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình.
Đời Sống 19:26 14/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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