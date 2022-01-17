Làm lồng tre ‘SIÊU TO KHỔNG LỒ’ xuống đáy biển, đến khi vớt lên thu hoạch về ‘THỦY QUÁI’ hàm to, răng sắc nhọn hung dữ

Video ghi lại quá trình nhóm người cùng nhau chế tạo một chiếc bẫy thủ công từ tre sau đó bỏ thêm mồi cá vào bên trong để mang nó ra biển và thả xuống nước. Sau một thời gian mang lên bên trong là rất nhiều loài cá biển, nhất là loài cá mú rất ngon và giá trị cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-long-tre-sieu-to-khong-lo-xuong-day-bien-den-khi-vot-len-thu-hoach-ve-thuy-quai-ham-to-rang-sac-nhon-hung-du-446486.html